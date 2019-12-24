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Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi

Fransa, başkent Paris yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadının evinde bulunan İtalyan ressam Cimabue'nin 13. yüzyıla ait tablosunun yurt dışına satılmasını yasakladı.

24.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50 Fransa'da 13. yüzyıla ait tablo için yurt dışına satış yasağı getirildi
, başkent yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadının evinde bulunan İtalyan ressam Cimabue'nin 13. yüzyıla ait tablosunun yurt dışına satılmasını yasakladı.
BBC'nin haberine göre, Fransa Kültür Bakanlığı, Compiegne bölgesinde yaşlı bir kadının mutfağında asılı bulunan tablonun "milli hazine" olduğuna karar verdi.
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Fransız Milli Hazineler Komisyonunun tavsiyesi üzerine, Cimabue'nin diğer eserleriyle Louvre Müzesi'nde sergilenmesi için tablonun yurt dışına satışına yasak getirdi.
Yetkililer, Erken Rönesans dönemine ait "Christ Mocked" adlı eserin bağış toplanarak ülke için satın alınması amacıyla 30 ay süre tanıdı.
İtalyan ressam Cimabue'nin uzun süredir kayıp olduğu belirtilen eseri, eylülde bulunmuş, bir ay sonra açık artırmayla 24 milyon avroya satılmıştı.

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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