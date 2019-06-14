14.06.2019 23:21
Haberler»3. Sayfa » Haber

Fransa'da 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan sürücünün arkadaşı tutuklandı

Fransa

Fransa'nın Lorient kentinde 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan ve birinin ölümüne neden olan sürücünün yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Fransa'nın Lorient kentinde 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan ve birinin ölümüne neden olan sürücünün yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Lorient kentinde 9 Haziran'da 10 yaşındaki Bünyamin Aslan ve 7 yaşındaki Samet Aslan'a çarpıp kaçan cani sürücünün araçtaki arkadaşı teslim oldu. Bünyamin Aslan'ın hayatını kaybettiği ve Samet Aslan'ın ağır yaralandığı kazaya sebep olan sürücünün aracında bulunan 21 yaşındaki Gaelle T'nin 3 gün kaçtıktan sonra teslim olup tutuklandığı öğrenildi.

Hakkında soruşturma açılan genç kadın "Reşit olmayan ve 15 yaşından küçük olan bireylerin hayatını tehlikeye atma ve yardım etmeme", "Ağırlaştırılmış kasıtsız adam öldürme" ve "kasıtsız ağır yaralama" ile suçlanıyor

Öte yandan, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ederken Lorient kentinde hayatını kaybeden Türk çocuğu için yaklaşık bin 500 kişi yürüyüş gerçekleştirdi. - PARİS
Kaynak: İHA
Lorient, Fransa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:29 DHA YURT BÜLTENİ - 22
23:29 "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan" sergisi açıldı
23:28 DHA DIŞ – Rusya, Tor-M2DT uçaksavar füze sisteminin atış görüntüsünü yayınladı
23:28 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞU TÖRENLE KUTLANDI
23:27 Yusuf İslam'a şarkı sözü yazarları onur ödülü
23:27 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
23:26 Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşu törenle kutlandı