Fransa'da 278 Kişi Gözaltına Alındı

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:41

Fransa'da Sarı Yelekliler protestosu devam ederken Fransız polisinin protestolara karışan 278 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler'in hükümet karşıtı protestoları devam ederken, Fransız polisinin olaylara karışan ve protestolar boyunca halkı kışkırtan 278 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.Paris'te 8 bin polis memuru bugün için görevlendirilirken, Sarı Yelekliler'in de daha şiddetli bir protesto düzenlemesi bekleniyor. - PARİS