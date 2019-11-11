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Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:20Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fransa Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.
Depremin , Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.
Bu depremin Fransa'da 2003'ten bu yana meydana gelen en etkili deprem olduğu kaydedildi.
Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

Saint Etienne, Fransa, Deprem, Lyon, Güncel

Kaynak: AA

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