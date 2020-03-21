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Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla 600 doktor, Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.

21.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:53
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransız basınında yer alan haberlere göre 600 doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA AÇILMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Doktorlar, Philippe ve görevinden geçen ay istifa eden Buzyn'i salgın ile ilgili "tehlikeyi" bildikleri halde zamanında gerekli önlem almamakla suçladı.

Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, "Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması" için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.

100 BİN YAŞLI ÖLEBİLİR İDDİASI

Diğer yandan, huzur ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Son günlerde, salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Son 24 saatte koronavirüs salgınınında en çok artışın yaşandığı ülkelerden biri de Fransa. Ülkede bugüne kadar 12 bin 612 kişide hastalık görülürken 450 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Edouard Philippe, fahrettin koca, Fransa, Sağlık, Dünya, Güncel

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