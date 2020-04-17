Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Fransa'da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Fransa'da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralıFransa, (DHA)- Fransa'da Montereau-Fault-Yonne kentinde bulunan 7 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

17.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:20
Fransa 'da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralı
Fransa, (DHA)- Fransa'da Montereau-Fault-Yonne kentinde bulunan 7 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Bir anne ve kızının hayatını kaybettiği yangında 10 kişi yaralandı
Fransa'da Montereau-Fault-Yonne kentinde bulunan yedi katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, Montereau-Fault-Yonne kentindeki Beaumarche semtinde bulunan 7 katlı bir binanın birinci katında dün yerel saatle 18.30 sıralarında çıktı. Yerel medya, yangında 43 yaşında bir anne ve 3 yaşındaki küçük kızının yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
PANİK ANLARA KAMERAYA YANSIDI
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının bulunduğu Fransa'da, yangın nedeniyle bina sakinleri sokağa döküldü. Diğer dairlere de yayılan yangında, itfaiye ekiplerinden önce dairelerinde mahsur kalanlar için yardıma koşanlar ise komşuları oldu. Yangın anında yaşanan panik dolu anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken; çıkış nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Fransa’da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fransa, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Haberler ›› Güncel ››Fransa'da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50: Muğla'da 300 kasa portakal ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Haber 11:48: Esenler'de sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler artırıldı - Haber 11:48: Pursaklar'da "Çocuk ve Aile" temalı kompozisyon yarışması - Haber 11:48: İran Savunma Bakanı'ndan "ABD savaş gemilerinin taciz edildiğine" ilişkin suçlamaya yanıt - Haber 11:48: Bilecik'te Münüfe teyze emekli maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:54: Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber