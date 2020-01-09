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Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı

Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attıFransa, (DHA)- Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:18Fransa'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı
'da adalet bakanı konuştu, avukatlar cübbeleri yere attı
Fransa, (DHA)- Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.
Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, dün ülkenin kuzeybatısında yer alan Caen şehrini ziyaret etti. Bakan Belloubet, Caen adliye binasında konuşmasına başladığı sırada Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.
Avukatların 'emeklilik reformuna' karşı cübbe atarak yaptığı protestoya dair paylaşılan görüntülerde, adalet bakanının konuşmasına başladığı sırada avukatların cübbelerini çıkartarak yere attığı ve bakanın bu sürede sessiz kaldığı görüldü. Avukatların birçoğunun cübbelerini yere atmasından sonra bakan konuşmasına devam etti.
Avukatların, kendilerine has emeklilik sisteminin, emeklilik reformu ile genel emeklilik sistemine dahil edilmesine tepki olarak bu eylemi yaptıkları belirtildi.

Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

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