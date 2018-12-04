Fransa'da Akaryakıt Zammı Askıya Alındı

04 Aralık 2018 Salı 15:06



04 Aralık 2018 Salı 15:06

Fransa'da akaryakıt vergisine uygulanması öngörülen zam, Sarı Yelekliler eylemlerinin şiddetlenerek devam etmesi sebebiyle bir süreliğine askıya alındı. Fransa genelinde son 2 haftada yapılan 3 eylemin şiddetlenerek artması ve sosyal medyadan yürütülen Sarı Yelekliler eylemlerinin artırılma yönündeki kampanyası sebebiyle Fransa'daki gerilimi azaltmayı hedefleyen hükümet vergi zammını ertelediğini duyurdu. Hükümet partisi Yürüyen Cumhuriyet (LaREM) vekillerinin Ulusal Meclis'te Başbakan'dan vergi artırımının askıya alınmasını talep etmesi üzerine zammın birkaç aylığına yürürlüğe girmeyeceği açıklandı.HALK TEDİRGİNEylemlerin şiddetleneceği yönündeki bilgi akışı Fransız halkını da tedirgin etti. Birçok bölgede marketlerin boşaltıldığı, temel gıda ihtiyaçlarının Fransızlar tarafından evlerde stoklandığı öğrenildi. Genel eylemlerin şiddetlenerek artırılacağı yönündeki haberler hükümetin geri adım atmasını sağlarken vergi zammının askıya alınması Fransa'nın en güçlü iş adamı derneği MEDEF tarafından da olumlu karşılandı.(İHA)