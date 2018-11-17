Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları: Bir Eylemci Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Fransa
hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergileri trafiği engelleyerek protesto eden eylemcilerden biri, kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Ülkenin güneyindeki Savoie bölgesinde yaşanan olayda, anayolu ablukaya alan protestocuların ortasında kalan bir kadının, panik sonucu yanlışlıkla gaza basarak 63 yaşındaki eylemci Chantal Mazet'ye çarptığı belirtildi.
Mazet, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cumartesi günü "sarı yelekliler" hareketi çatısı altında sosyal medya üzerinden örgütlenen eylemciler 2 bin farklı noktada protesto düzenledi.
Fransa İçişleri Bakanlığı
, ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 244 bin protestocunun katıldığını, 106 kişinin yaralandığını, 52 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Savoie yerel yetkilisi Louis Laugie ise, bir eylemcinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası bir açıklama yaptı.
Laugie, kazayı yapan şoförün kızını hastaneye götürürken bir kavşakta protestocular tarafından durdurulduğunu ve yolun kenarına çekmeye çalıştığında protestocuların elleriyle arabasına vurmaya başladığını, panikleyen kadının yanlışlıkla arabayı hızlandırdığını söyledi.
Kaza nedeniyle şoka uğrayan kadın gözaltına alındı. Protestoların nedeni ne? Dizel kullanımının yaygın olduğu Fransa'da "yeşil vergi" adı altında dizel yakıta yüzde 23 zam, benzine ise yüzde 15 zam yapılacağı haberleri, göstericileri sosyal medyada harekete geçirdi.
Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığı verilere göre, dizel fiyatları geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi ve son 8 yılın zirvesine ulaştı.
Fosforlu yelekler giyen bu protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un akaryakıt zammına ve ülkedeki hayat pahalılığına tepki gösterdi.
Macron'u sıradan insanların dertlerine sırtını çevirmekle suçlayan bazı eylemciler ise istifa çağrısında bulundu.https://twitter.com/Nice_Matin/status/1063708537350758400
Göstericilerin anayolları, otoyolları ve gişeleri kapaması sonucu, öfkeli sürücüler protestocular arasından geçmeye çalıştı.
Güvenlik yetkilileri kaos yaşanan bazı bölgelerde göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Fransız polisi, ülke çapındaki gösterilerde en az 47 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi.
Fransa
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:41