Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:00



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:00

Fransa'da cumartesi ülke genelinde başlayan akaryakıt zammı protestoları bugün de devam ediyor.Ülke genelinde "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen göstericilerin akaryakıt zamlarını ve ek vergi konulmasını protesto etmek için cumartesi günü başlattıkları eylemler sürüyor.Eylemciler, sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışlarını engelledi.Göstericiler, ayrıca Fransa'da Calais, Villefranche-Sur-Saone ve Belfort gibi birçok kentteki otoyollarda blokaj eylemi düzenlendi. Fransızların sabahın erken saatlerinden bu yana otoyolların açılmasını beklediği ifade edildi.Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Saint-Dizier kentinde düzenlenen gösterilerde bir kişi ağır yaralandı.Bu arada, "Sarı yeleklilerin" cumartesi günü Paris'te büyük bir gösteri yapmaya hazırlandığı belirtildi.Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün akşam yaptığı açıklamada, önceki gün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına katılan göstericilerin kızgınlıklarını anladığını ancak hedefledikleri reformları sürdürmekte kararlı olduğunu belirtmişti.Fransa İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği, 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Ülke genelinde cumartesi düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemişti.Fransız basını, dünkü gösterilere katılanların sayısının 40 bin olduğunu yazmıştı.