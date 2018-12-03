Fransa'da 'Sarı Yelekliler'den Sonra Ambulans Şoförleri de Sokağa Çıktı

Fransa'da "sarı yelekliler"den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü.

LASTİKLERİ ATEŞE VERDİLER

Başkent Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu. Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi.

"MACRON İSTİFA" SLOGANLARI ATILDI

"Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı. Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HÜKÜMETİN AKARYAKITA EK VERGİ KOYMASI ÜZERİNE PROTESTOLAR BAŞLADI

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

GÖSTERİCİLER VERGİLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYOR

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZVE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE ETTİ

Eylemciler, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

PARİS SOKAKLARINDA SES BOMBALARI DUYULMUŞTU

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

EYLEMCİLER MACRON KARŞITI YAZILAR YAZDI

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazdı.

BİRÇOK RESTORAN VE MAĞAZA KEPENK İNDİRDİ

Protesto nedeniyle Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirdi.Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

İşte ambulans çalışanlarının eyleminden kareler;