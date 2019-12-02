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Fransa'da arama kurtarma helikopteri düştü: 3 ölü

Fransa'da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonu yapan bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

02.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:42Fransa'da arama kurtarma helikopteri düştü: 3 ölü
'da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonu yapan bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneyinde sel felaketi nedeniyle kurtarma çalışmalarına katılan bir arama kurtarma helikopteri, kenti yakınlarında düştü. EC145 tipi helikopterin, dün gece saatlerinde uçuş sırasında radardan kaybolduğu belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, yerel saatle gece 01.30'da Rove kasabası yakında 3 kurtarma görevlisinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün, Fransız Rivierası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Alpes Maritimes ve Var bölgelerinde, sel felaketi nedeniyle tren seferleri askıya alınırken A8 otoyolu dün akşam 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kötü hava şartları nedeniyle, bölgede kültürel etkinlikler ve faaliyetleri de iptal edildi. Geçtiğimiz hafta Var bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde de 6 kişi hayatını kaybetti. - MARSİLYA

Marsilya, Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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