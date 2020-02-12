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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanı için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istedi.

12.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:48Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi
'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanı için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istedi.
Le Pen, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, partisinin son aylarda mali sorunlar yaşadığını belirtti.
Bu nedenle ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanını sağlamak için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istediğini belirten Le Pen, hedefinin 25 milyon avro para toplamak olduğunu vurguladı.
Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta yerel, 2022 yılında da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.
RN'ye 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon avro borç verildiği ve bu ödemenin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir bankadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Fransa, Le Pen, Güncel

Kaynak: AA

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