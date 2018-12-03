- Fransa'da bir Müslüman, yağmacıları engelledi

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:06

- Fransa'da bir Müslüman, yağmacıları engellediPARİS - Fransa'da düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde taşkınlık yapan bir grup gösterici, dükkanları soyup tarihi eserlere zarar verdi. Olası soygun girişimine tanıklık eden bir Müslüman ise soygunculara "Vallahi haram, yapmayın" diyerek engel oldu. Dünyanın en çok turist çeken şehri, Fransa'nın başkenti Paris, tüm ülkeyi saran Sarı Yelekler eyleminin en şiddetli yaşandığı yer oldu. Paris'in sembolü Zafer Takı'nı yağmalayan ve tarihi eserleri parçalayan göstericiler, camını kırabildikleri lüks dükkanları soydu. Olaylara tanıklık eden bir Müslümanın ise "Hayır lütfen, yapmayın. Vallahi haram, yapmayın" diyerek yağmacıları engellediği gözlendi.Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sokaktaki kamu mallarına zarar veren bir grup göstericinin ağaçları ateşe verdiği gözüküyor. Olaylara tanıklık eden bir Müslüman ise ünlü bir mağazanın camını kırmaya çalışan göstericileri engelleyerek olası hırsızlığı engelliyor.