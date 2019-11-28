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Fransa'da bir üniversitede binlerce kadavra çürümeye terk edildi

Fransa'da bilimin gelişmesi için kullanılması amacıyla bağışlanan binlerce insan bedeninin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

28.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:44Fransa'da bir üniversitede binlerce kadavra çürümeye terk edildi
'da bilimin gelişmesi için kullanılması amacıyla bağışlanan binlerce insan bedeninin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.
BBC'nin L'Express gazetesine dayandırdığı haberine göre, Descartes Üniversitesine bağlı Kadavra Bağışlama Merkezi, bağışlanan bazı kadavra ve organların satıldığı, bazılarının da çürümeye terk edildiğinin ortaya çıkması üzerine açılan soruşturma nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Haberde, kadavraların bir bölümünün elverişsiz koşullarda çıplak, gözleri açık, üst üste yığılı şekilde tutulduğu, bazılarının fareler tarafından yenildiğinin veya çürüdüğünün tespit edildiği belirtildi.
Paris Descartes Üniversitesi olayı doğrularken, "Bağışçı ailelerden özür diliyor, donör ve ailelerinin onurunu koruma kararlılığımızı yinelemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.
Fransa Serbest Tıp Birliği (UFML), konuya ilişkin şikayette bulunacaklarını bildirdi. UFML Başkanı Jerome Marty, olayın tıp mesleğini itibarsızlaştırdığını söyledi.

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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