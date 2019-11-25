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- Fransa'da bir yılda 137 kadın cinayeti

- Fransa'da bir yılda 137 kadın cinayetiPARİS - Fransa'da 2019 yılında öldürülen kadınların sayısının 137 olduğu açıklandı.

25.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:19
- 'da bir yılda 137 kadın cinayeti
PARİS - Fransa'da 2019 yılında öldürülen kadınların sayısının 137 olduğu açıklandı.
Kadın cinayetlerinin tartışıldığı ülkeler arasında bulunan Fransa, kadına yönelik şiddetin en fazla görüldüğü Avrupa Birliği ülkelerinin başında geliyor. Fransa'da açıklanan 2019 verilerine bakıldığında kadına yönelik şiddette geçtiğimiz yıla oranla artış olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 121 kadın, eşi ya da erkek arkadaşı tarafından öldürülürken, 2019 yılının başından bu yana 137 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti. Ancak hükümet raporlarında bu sayı 117 olarak açıklandı. 22 kadın cinayeti ise hala araştırılıyor. Yapılan araştırmada, öldürülen kadınların yüzde 22.4'ünün 33 - 39 yaş aralığında olduğu belirlendi.
Kadınların yüzde 12'sinin hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradığı Fransa'da her yıl 220 binden fazla kadın ise aile içi şiddete maruz kalıyor. Her 4 kadından 3'ü tekrar eden şiddet eylemlerine maruz kalırken, her 10 kadından 8'i ise psikolojik veya sözlü tacize maruz kalıyor. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 17.2'sinin 40 - 49 yaş, yüzde 15.5'inin 20-29 aralığında olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden kadınların yüzde 49.1'inin şiddet gördüğünün ancak cinayetten sonra anlaşıldığı vurgulandı.
Kadın cinayeti işleyenlerin yüzde 32.8'inin ise intihar ettiği kaydedildi.
- Fransa'da bir yılda 137 kadın cinayeti

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA


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