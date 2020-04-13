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Fransa'da caddelerde halk yerine geyikler gezdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı.

13.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:49
Fransa'da caddelerde halk yerine geyikler gezdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı. Bu fırsattan yararlanan bir çift geyik ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı.  Fırsattan yararlanan bir çift geyik ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle boş kalan sokaklarda gezinen geyikler, ilgi kaynağı oldu. Geyiklerin, Boissy-Saint Leger'e yakın ormanlık alandan geldiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Toulouse, Fransa, Dünya
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