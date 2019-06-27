Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

Fransa
'nın Brest kentindeki bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı.
Fransız basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen Mahallesi'nde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Habere göre olayın ardından araçla kaçan saldırgan daha sonra aracının yanında ölü bulundu.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, valilerden ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını istedi.