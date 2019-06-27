27.06.2019 22:21
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Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

Fransa

Fransa'nın Brest kentindeki bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı.

Fransa 'nın Brest kentindeki bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı.
Fransız basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen Mahallesi'nde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Habere göre olayın ardından araçla kaçan saldırgan daha sonra aracının yanında ölü bulundu.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner , konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, valilerden ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını istedi.
Kaynak: AA
Fransa , Güncel

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