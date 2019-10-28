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Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı

Fransa'nın Bayonne kentinde cami önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki kişi ağır yaralandı. 84 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırganın aşırı sağcı lider Le Pen'in partisinde aday olduğu da belirtildi.

28.10.2019 21:09

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı. Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN AŞIRI SAĞLA BAĞLANTILI

Fransız polisi, cami önünde saldırı düzenleyen kişinin 84 yaşında olduğu ve aşırı sağ bağlantısının olduğunu belirtti. Saldırganın aşırı sağcı lider Le Pen'in partisinde aday olduğu da ifade ediliyor.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı

Le Pen, Dünya

Kaynak: AA


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