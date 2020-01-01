Haberler » Politika » Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı - Haberler

Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı

İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 2020 yılı için grev planını paylaşarak "Her yerde grevler olmalı" dedi.

01.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:02 Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı
İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 2020 yılı için grev planını paylaşarak "Her yerde grevler olmalı" dedi.

'da 2020'nin ilk günü açıklama yapan İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, yeni yıl için grev planını paylaştı. Vatandaşlara seslenen Martinez "Her yerde grev olmalı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni yıl mesajında emeklilik reformunu uygulamaktan vazgeçmeyeceklerini ve istikrarla uygulamaya koyacaklarını dile getirmesi üzerine Martinez "Yeni bir şey duymadık" ifadelerini kullandı. Macron'un bir fanus içinde ülke durumundan habersiz yaşadığını söyleyen Martinez, "Sanki eylem yok, Sarı Yelekliler yok, grevler yok, fakirlik yok gibi davranıyor" şeklinde konuştu.

Pazartesi günü itibariyle genel toplantılar yapıp grev sürecinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Martinez, her alanda ve Fransa'nın her yerinde grevler yapılması gerektiğini ve ülke çapında uygulanmasını istediğini söyledi. - PARİS

Emmanuel Macron, Fransa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:18   YTB, Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'nda - Haberler
15:16   Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Haberler
15:13   Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü - Haberler
15:11   Alanya'da 19 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Haberler
15:10   Cüce çift iş istiyor - Haberler
14:30   Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Haberler
13:40   MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Haberler
12:51   Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı - Haberler
12:24   Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi - Haberler
12:18   Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi - Haberler
1.01.2020 15:19:39