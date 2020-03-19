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Fransa'da Covid-19 dayanışması: Pencelerin önüne konulan 'kırmızı bez' ne anlama geliyor?

Fransa'da Covid-19 salgına karşı "sağlık olağanüstü hali" kapsamında üç gündür sokağa çıkışlar kısıtlandı. Fransızlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Pencerelerinin önüne 'kırmızı bez' koyarak yalnız olduğu gösterenlere yardım eli uzatılıyor

19.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:13
Fransa'da Covid-19 dayanışması: Pencelerin önüne konulan 'kırmızı bez' ne anlama geliyor?
Fransa 'da Covid-19 salgınına karşı "sağlık olağanüstü hali" kapsamında üç gündür sokağa çıkışlar kısıtlandı. Fransızlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Fransa'nın Lot bölgesinde özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere yardımcı olmak adına halk yeni yöntemler geliştirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Dünya

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