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Fransa'da dehşet görüntüler! Polisler, göstericiyi döverek bayılttı

Fransa'da devam eden gösteriler şiddetini artırmış durumda. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise polislerin ne kadar sert müdahalede bulunduğu gözler önüne seriliyor. Görüntüde cop darbeleriyle bayılan eylemci kanlar içinde kalıyor.

11.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:39

'da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine, yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Aylardır devam eden gösterilerde, protestolara katılan bir kişiye şiddet uygulayan polisler, bu kez bir eylemciyi döverek bayılttı.

FRANSA'DA KAOS

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler'in eylemi devam ediyor. Ülke kaos ortamı hakimken, polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise infial yarattı. Eylem sırasında göstericiye copla müdahale eden polisler, eylemciyi döverek bayılttı.

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Fransa'da dehşet görüntüler! Polisler, göstericiyi döverek bayılttı

Fransa, Dünya, Güncel


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