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Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek

Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek

26.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:32
Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek
Fransa 'da sağlık bakanlığının aldığı karar ile doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.

Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya

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