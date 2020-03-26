Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek
Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek
26.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:32
Fransa 'da sağlık bakanlığının aldığı karar ile doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.
Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.
Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya