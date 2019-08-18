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Fransa'da doktorlardan ilaç kıtlığına çözüm önerisi

Fransa'da en çok tüketilen ilaçların kıtlığından şikayet eden doktor ve profesörler, yayınladıkları açık mektupta hükümetten "Stok mecburiyeti" zorunluluğu getirmesini talep etti.

18.08.2019 13:05 Fransa'da doktorlardan ilaç kıtlığına çözüm önerisi
Fransa'da en çok tüketilen ilaçların kıtlığından şikayet eden doktor ve profesörler, yayınladıkları açık mektupta hükümetten "Stok mecburiyeti" zorunluluğu getirmesini talep etti.

Fransa'da son dönemlerde gündemde olan en çok tüketilen ilaçların kıtlığına karşı alarm veren 26 doktor ve profesör bir gazetede yayınladıkları açık mektupta hükümetin ilaç laboratuvarlarına "mecburi stok" zorunluluğu getirmesini talep etti.

Bundan 10 yıl öncesine kadar çok nadir yaşanan ilaç kıtlığının yaygınlaştığını ifade eden doktorlar, 2018 yılında 868 kez ilaçsız kalındığının rapor edildiğini ve 2008 yılına göre 20 kat daha fazla kıtlık yaşandığını ifade etti.

"En önemli ilaçlar eksik"

Hastaların mağdur olduğunu ifade eden uzmanlar; kanser ilaçları, antibiyotikler, aşılar, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, sinir sistemi ilaçlarında kıtlık yaşandığını belirtti. En pahalı ilaçların değil de en uygun olan, kamusal ihtiyacın büyük bölümünü oluşturan ve hayati olan ilaçların kıtlığının yaşandığını yazan uzmanlar aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir ilaç ve sağlık kuruluşunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"İlaç firmalarına mecburi stok"

Açık mektuplarında hükümete seslenen doktor ve profesörler önemli ilaçların mecburi stok yapılması için yasal bir zorunluluk getirilmesini talep edip bu şekilde ilaç kıtlığının önüne geçileceğini savundu. - PARİS

Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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