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Fransa'da eğitime Covid-19 molası: Okul ve üniversiteler ikinci bir emre kadar kapatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 nedeniyle ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

12.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:31
Fransa'da eğitime Covid-19 molası: Okul ve üniversiteler ikinci bir emre kadar kapatıldı
Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından dolayı Fransa 'da da eğitime geçici süreyle ara verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 nedeniyle ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

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