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Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protesto

Fransa'nın başkenti Paris'de emeklilik reformuna karşı çıkan yüzlerce kişi İşçi sendikası İşçinin Gücü'nün çağrısıyla sokakları doldurdu.

21.09.2019 19:54Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protesto
Fransa'nın başkenti Paris'de emeklilik reformuna karşı çıkan yüzlerce kişi İşçi sendikası İşçinin Gücü'nün çağrısıyla sokakları doldurdu.

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri devam ederken, başkent Paris'teki protestolara bir yenisi daha eklendi. Emeklilik reformuna karşı çıkan yüzlerce kişi İşçi sendikası İşçinin Gücü'nün (FO) düzenlediği protestolar kapsamında sokakları doldurdu. Fransız hükümeti mevcut emeklilik sistemindeki 42 özel rejimi, puanlı tek bir sistem haline getirmek istemesine karşı olan vatandaşlar hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi.

Öte yandan Fransız polisi hem Sarı Yelekliler hem de işçi sendikasını protestoları sebebi ile alarm halindeydi. Hükümetin talimatıyla Paris'te binlerce polis memuru görev aldı. Protestolarda polisin zaman zaman eylemcilere müdahale ettiği kaydedildi. - PARİS

Fransa, Paris, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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