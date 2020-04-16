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Fransa'da evde kalan 18-30 yaş arası gençlerin çoğu gelecek kaygısı taşıyor

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağı kapsamında 18 ile 30 yaş arası evde izole olan gençlerin gelecekleri için kötümser bir tutum içinde olduğu, zihinsel sağlıklarından endişe ettiği ortaya çıktı.

16.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:30
Fransa'da evde kalan 18-30 yaş arası gençlerin çoğu gelecek kaygısı taşıyor
Fransa 'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağı kapsamında 18 ile 30 yaş arası evde izole olan gençlerin gelecekleri için kötümser bir tutum içinde olduğu, zihinsel sağlıklarından endişe ettiği ortaya çıktı.
Fransa'da Way gözlemevi ile Heyme araştırma kuruluşunun ortaklaşa yürüttüğü araştırmaya göre korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde evlere kapanan 18 ila 30 yaşlarındaki gençlerin yüzde 72'sinin sınırlı dışarı çıkma yasağı uygulamasının başlamasından bir ay sonra depresyona girdiği ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre evde izole olan gençlerin gelecekleri için kötümser bir tutum içinde olduğu ve gelecek korkusu yaşadığı belirtildi.
Söz konusu gençlerin, yüzde 62'si için düzenli veya ara sıra depresyon göstergesi bulunurken yüzde 51'inin uyku güçlüğü çektiği ve yüzde 18'inin endişe atakları yaşadığı ifade edildi. Araştırma doğrultusunda Covid-19 yakalanma ihtimalinin gençleri endişelendiren nedenler arasında olmadığı, bu oranın yüzde 3.3 dolayında olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evde kalmanın bir sonucu olarak morallerinde sert bir düşüş hissedildiğinin gözlemlendiği aktarıldı.
Araştırmada gençlerin yüzde 55'inin zihinsel sağlıkları üzerinde en fazla etkiye sahip unsurların "özgürlük" ve "yalnızlık" olduğunu belirttiği ifade edildi. Araştırmayı gerçekleştiren Way gözlemevi CEO'su Luc Balleroy, "Bunlar gençliğin iki önemli direğidir" dedi.
Gençler, kendi gelecekleri ve dünyanın geleceği hakkında endişeli ancak Fransa'da 1945'ten bu yana yaşanan en ciddi ekonomik kriz döneminde yüzde 45'i gelecekteki kariyerini düşünürken, yüzde 44'ü gelecekteki dünyayla nasıl yüzleşileceğini merak ettiklerini belirtti. Araştırmada gençlerin gelecek belirsizliği düşüncesi nedeniyle fiziksel sağlık sorunlarının ortaya çıkması da "kaçınılmaz" olarak ifade ediliyor.
18-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 42'sinin daha fazla çikolata yediği, yüzde 18'inin alkol tüketimini, yüzde 14'ünün sigara tüketimini artırmasından dolayı endişe duymak gerektiği vurgulanıyor.
Sınırlı sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi konusunda gençlerin yüzde 13'ü ihlal ettiklerini itiraf ederken yüzde 20'si ise bunu yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Araştırma sonucunun ardından "Toplum Covid-19'dan korunmaya çalışılırken, genç toplum başka bir çıkılmazın içine mi sürükleniyor?" sorusu gündeme geldi.
(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Güncel
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