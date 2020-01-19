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Fransa'da eylemcilere sert müdahale: 59 gözaltı

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için devam eden genel grevde, eylemcilere polis müdahale etti.

19.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:58Fransa'da eylemcilere sert müdahale: 59 gözaltı

'da hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için devam eden genel grevde, eylemcilere polis müdahale etti. Eylemcilerden 59'u gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu protesto etmek için düzenlenen genel grevin 45'inci gününde, eylemcilere polis sert müdahalede bulundu. Sarı Yelekliler'in de katıldığı genel grevde polis, 59 eylemciyi gözaltına aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin bir eylemciyi yerde sürüklediği, yumruk atarak ve cop kullanarak darp ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin yerde sürüklediği eylemci

-Polisin sürüklenen eylemciye yumruk ve copla saldırması

-Protestolardan görüntüler

-Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedeler



Fransa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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