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Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

06.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:36Fransa'da futbol kulübü başkanı hakkında cinsel saldırı iddiasından soruşturma
Birinci Ligi (Ligue 1) takımlarından 'in Başkanı Said Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Angers Savcısı Eric Bouillard, yaptığı açıklamada, 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Chabane hakkında kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti.
Bouillard, bir kadının daha eklenmesiyle Chabane hakkında suç duyurusunda bulunanların sayısının 4'e yükseldiği kaydetti.
Savcı, dün yaptığı açıklamada ön soruşturmanın, kulüpte çalışan ve Chabane tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne süren kadınların suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını belirtmişti.
Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane'ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edilmişti.

Angers, Fransa, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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