Fransa'da 'genel grev' protestoları tekrar eylemlere başladı

Fransa tarihinin en kalabalık grevinde, eylemciler bir araya gelerek tekrar protestolara başladı. Paris, Toulouse, Rouen ve Marsilya'da protestolar başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal emeklilik reformu planından sonra başlayan 'Genel Grev' için yüzbinlerce kişi tekrar bir araya gelerek protestolara başladı. Trafiğin durma noktasında olduğu protestolarda özellikle Paris'te bazı metro hatları hizmete kapatıldı. Ülkede bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitimin aksadığı ve üniversitelerin eğitime ara verdiği kaydedildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Çarşamba günü Emeklilik Planı'nın detaylarını açıklayacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eylemcilerin slogan atarak sokaklarda yürümeleri

-Pankartlarla slogan atan eylemcilerden görüntüler

-Polis minibüslerinin yolları kapatması ve eylemcileri bölmesi