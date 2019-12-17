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Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

17.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:12Fransa'da genel grev sürüyor: Polisten biber gazıyla müdahale

'da Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı başlatılan ve devam eden genel grevde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı 5 Aralık'ta başlatılan genel grev sürüyor. Başkent Paris'te bugün düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Fransız hükümetinden, grevlere rağmen reformun yürürlüğe gireceğini belirtildi. Sendikalar ise hükümetin bu kararıyla 'kırmızı çizgiyi' geçtiğini duyurdu.



Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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