Haberler » Güncel » Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası - Haber

Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon avro para cezası kesti.

20.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:34 Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası
Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi 'a 150 milyon avro para cezası kesti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.
Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.
Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.
Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.

Fransa, Google, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16   Manisa'da yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri artırıldı - Haber
17:16   Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:16   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haber
17:11   Boeing'in yeni kapsülü uzaya fırlatıldı - Haber
17:11   Türk Halk Müziği Korosundan 10'uncu yıl konseri - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
20.12.2019 17:22:38