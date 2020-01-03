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Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi

Fransa'da 1 aydır toplu taşımacılığı felç eden grevler tren yolculuklarını da etkiledi.

03.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:10 Fransa'da grevler 1.5 milyon tren biletini iptal ettirdi
'da 1 aydır toplu taşımacılığı felç eden grevler tren yolculuklarını da etkiledi. Grevlerin başladığı 5 tarihinden beri 1.5 milyon biletin iptal edilip iadesinin istendiği öğrenildi.

Fransa'da toplu taşıt grevleri şehirler arası tren yolculuklarını da etkiledi. Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (SNCF) 5 Aralık'tan beri 1.5 milyon bilet iadesi aldığı öğrenildi. İadelerin 1.4 milyonunun gerçekleştiği, geriye kalan 100 bin talebin geri ödemelerinin de yakın zamanda yapılacağı bildirildi. Günlük ortalama 55 bin bilet kaybeden SNCF, "şubelerdeki maddi yetersizlikler" sebebiyle şubelerden talep edilen iadelerin aksadığını açıkladı ve yolcuları internet sitesinden talep oluşturmaya davet etti.

Öte yandan sendikalar Fransa'da grevlerin Ocak ayında da devam edeceğini açıklamıştı. - PARİS

Aralık, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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