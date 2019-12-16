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Fransa'da grevler 12. gününde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 12. gününe girdi.

16.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:50Fransa'da grevler 12. gününde
'da Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 12. gününe girdi.
Grevler nedeniyle 'te ve çeşitli kentlerde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.
Başkentte bugün 8 metro hattı ve 20'ye yakın metro istasyonu kapalı tutulurken, diğer metro hatları da belirli saatlerde güzergahın bazı kısımlarında çalışıyor.
Paris ve çevresinde trafik sıkışıklığı nedeniyle toplam 630 kilometrelik rekor uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 61'i bugün grev yaptı.
Ülkede çok sayıda üniversitede bugün yapılması planlanan sınavların ertelendiği belirtildi.
Öte yandan, Fransa Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada, grevlerden olumsuz etkilenen esnafa maddi destekte bulunulacağını belirtti.
SNCF günde 20 milyon avro zarar ediyor
SNCF Direktörü Alain Krakovitch, basına yaptığı açıklamada, grevlerin, SNCF'nin her gün 20 milyon avro zarar etmesine neden olduğunu açıkladı.
Yarın da ülkede toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde ciddi sorunlar yaşanacak.
Ülkede grevlerin Noel ve yılbaşı tatillerine kadar devam edebileceği belirtiliyor.
Paris'te dün ikisi hariç tüm metro hatları çalışmadı.
Emeklilik reformu tepkisi
Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla 5 Aralık'ta ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.
Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.
Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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Kaynak: AA

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