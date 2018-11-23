Fransa'da Halk Hayat Pahalılığına Karşı Yürüyecek

Fransa
'da halk hayat pahalılığına karşı 1 Aralık
'ta sokağa dökülecek.
Fransa'da hükümete karşı halkın protestolarının sonu gelmiyor. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına karşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'a karşı gösterilerle gündemde olan Fransa'da ülkenin önde gelen işçi sendikaları arasında bulunan Genel İş Sendikası CGT ülkede giderek artan gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığına karşı 1 Aralık Cumartesi günü ülke genelinde eyleme hazırlanıyor.
Genel İş Sendikası CGT'nin son toplantısında, ülkedeki halkın alım gücünün düşmesi üzerine yeniden sokağa çıkılması kararı alındı. CGT, milyonlarca kişinin haklarını savunmak, gelir düzeyindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve sosyal yardımlardaki kesintilerin iptali için halkı düzenlenecek sokak eylemlerine katılımaları için çağrıda bulundu. CGT sendikasının açıklamasında, liberal ekonomi politikası uygulayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin dar gelirli vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmek için acilen yeni sosyal bir plan hazırlaması gerektiğine dikkat çekildi. Hükümetin izlediği politikanın Fransız halkını her geçen gün fakirliğe ittiği belirtilen açıklamada, hükümetin son 1,5 yılda izlediği politikalar yüzünden işçiler ve emekliler başta olmak üzere toplumun alım gücünün giderek düştüğü ve hayat şartlarının ağırlaştığı belirtildi. CGT'nin 1 Aralık Cumartesi günü için yaptığı eylem çağrısında halen brüt bin 498 euro olan asgari ücretin en az bin 800 euro olması gerektiği belirtiliyor. Bireylerin zaruri giderleri arasında yer alan, elektrik ve gaz gibi temel tüketim ürünlerine en fazla yüzde 5,5 dolayında katma değer vergisi uygulamasının emekli ve işçiler için yıkım olacağını belirten CGT, grev ve eylemlerin sonunun gelmeyeceği uyarısında bulundu. - PARİS