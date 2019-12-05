Haberler » Güncel » Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü) - Haber

Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü)

Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı.

05.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:50Fransa'da halk 'Macron'a karşı grevde…  (Mulhouse'dan görüntü)

'da halk bugün Fransa Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı.

Paris başta olmak üzere neredeyse tüm şehirlerde yüzbinlerce kişi gösterilere katıldı. Ülkenin kuzeyindeki Mulhouse kentinde de binlerce protestocu sokaklardaydı.

Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90'ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı.

Bunun yanında ülke genelinde 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına gelen zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında hükümet politikalarını hedef alan sarı yelekliler eylemleri de devam ederken, Paris Polis Şefi Didier Lallement, başkentte gerçekleşecek olan eylemler ve grevlerde 6 bin polisin görev alacağını duyurdu.

Mulhouse kentinde protesto gösterileri kapsamında çalışanlar greve gidince tramvay ve otobüs seferleri durdu. Eylemciler şehir merkezinden birçok noktadan yürüyüşler başlatarak Borsa Meydanı'nda buluştu.

Eylemciler sloganlar atıp, dans etti. Konuşmalar yapıldı. Ana caddeye giden yollar polis ve göstericiler tarafından kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Muhabirin anonsu

Fransız sendika temsilcisi ile röportaj

Türkler ile röportaj

Eylemden görüntü



Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:50 Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Açıklaması - Haber
18:49 Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Haber
18:49 Ordu ceren'in katili cezaevine nakledildi - Haber
18:49 Jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:51:45