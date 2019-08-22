Haberler» Güncel» Haber

- Fransa'da Hastanede Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

- Fransa'da hastanede çıkan yangında 1 kişi öldüPARİS - Fransa'nın Creteil kentinde dün akşam saatlerinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

22.08.2019 14:38
- Fransa'da Hastanede Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü
- Fransa'da hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü
PARİS - Fransa'nın Creteil kentinde dün akşam saatlerinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in güney banliyösündeki bulunan Creteil kentindeki Henri Mondor Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadın hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangının binanın üst katlarında çıktığı ve yangın sırasında patlama sesi duyulduğu öğrenildi. En ez 100 itfaiye erinin saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
- Fransa'da Hastanede Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
15:20   İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı
15:20   Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
15:20   "Lifestyle Turkey" muhafazakar giyim fuarı açıldı
15:20   Bangladeş'te dang humması salgını sürüyor
15:20   Türkiye'den Kazakistan'da görme engellilere destek
15:19   Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi