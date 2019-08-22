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Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa'nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

22.08.2019 14:30 Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
Fransa'nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Fransa'nın başkenti Paris'in güney banliyösündeki Creteil kentinde, Henri Mondor Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Binanın üst katlarında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Yangın, en ez 100 itfaiye erinin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
(İHA)

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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