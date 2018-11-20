Fransa'da Hemşirelerden Hükümet Karşıtı Protesto

Fransa
'da hemşireler, hükümetin hazırladığı yeni sağlık planını protesto etti.
Fransa'da hükümetin hazırladığı yeni sağlık planı hemşireleri hayal kırıklığına uğrattı. Fransız hemşireler, hükümetin yeni sağlık planına karşı ülke genelinde seferberlik ilan etti. Fransa genelinde 16 sağlık örgütü, hemşireleri birçok yerde iş bırakmaya ve yeni sağlık yasasını protesto etmeye çağırdı. Hükümetin çalışma şartlarını görmezden gelerek yeni sağlık planında yeterince hak tanımaması nedeniyle hemşireler, sokağa çıktı. Hemşireler Fransa Sağlık Bakanlığı
önünde toplanarak hükümetin yeni planını protesto etti.
Yeni sağlık planının hemşire ve bakıcıların sorunlarını gözardı ettiğini ileri süren göstericiler, hükümetten daha iyi ücret, daha fazla özerklik ve işyerlerinde daha çok hak tanınmasını talep etti.
Gösteriye katılan hemşirelerden biri, "Yıllardır mesleğimi yapıyorum. Haftanın yedi günü çalıştığım oluyor. Hatta 24 saat çalıştığım zamanlar oldu. Son bir kaç yıldır, haklarımız gasp edildi. Hükümetle yapılan görüşmelerden hiç bir sonuç alamadık. Sokağa inmek zorunda kaldık. Yoksa eksi 2 derece soğukta burada olmak yerine ilacını vermemi bekleyen hastamın başında olmak isterdim" dedi. - PARİS
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