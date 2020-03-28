Fransa'da her 4 kişiden 1'i yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inanıyor
Fransa'da yürütülen bir araştırmaya göre ülkedeki her dört kişiden biri, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğunu düşünüyor
28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Fransa 'da yürütülen bir araştırmaya göre ülkedeki her dört kişiden biri, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğunu düşünüyor.
Ifop araştırma merkezi tarafından yapılan araştırmada, Fransızlara koronavirüsün nasıl oluştuğunu düşündükleri soruldu. Cevap verenlerden yüzde 17'si bu virüsün bilinçli bir şekilde üretildiğini, yüzde 9'u ise istemsiz bir şekilde laboratuvarda üretildiğini söyledi. Böylelikle toplamda yüzde 26'lık bir kesim, hastalığın insanlar tarafından üretildiğine inanıyor.
Ifop araştırma merkezi tarafından yapılan araştırmada, Fransızlara koronavirüsün nasıl oluştuğunu düşündükleri soruldu. Cevap verenlerden yüzde 17'si bu virüsün bilinçli bir şekilde üretildiğini, yüzde 9'u ise istemsiz bir şekilde laboratuvarda üretildiğini söyledi. Böylelikle toplamda yüzde 26'lık bir kesim, hastalığın insanlar tarafından üretildiğine inanıyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya