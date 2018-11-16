Fransa'da Hükümet Yarın Düzenlenecek Gösterilerden Endişeli

Fransa İçişleri Bakanlığı
, hükümetin akaryakıt zammına karşı yarın yapılması planlanan eylemler öncesinde gereken güvenliği alamama endişesini yaşıyor.
Fransa'da halk, hükümetin akaryakıt fiyatlarına koyduğu ek vergileri tepkiyle karşıladı. Mazot ile ısınan köy ve kasabalarda yaşayan halk, "Bu kış pahalı ısınacağız", "Bu ek vergilerin kabul edilmesi mümkün değil" derken, işlerine özel araçlarıyla gitmek zorunda kalan çalışanlar da akaryakıta konulan ek vergilerden memnun olmadıklarını dile getirdi.
Son haftalarda, ek vergilere karşı "sarı yelekliler" adı altında sosyal medya üzerinden örgütlenerek hükümetin akaryakıta koyduğu ek vergileri protesto eden grup, yarın ülke genelinde yolları bloke etmeye hazırlanıyor. Yarın yapılacak eylemi herhangi bir sendika ya da kuruluşun üstlenmemesi nedeniyle eylemcilerin hangi güzergahlarda hareket edeceği bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı ise trafiğe kapatılacak yollara ilişkin bir bildiri yayınlanmamasından endişe duyuyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre, yarın en az bin 500 ayrı noktada eylem planlanıyor. Ülke genelinde bazı mülkü amirlere 100 civarında yolun bloke edileceği yönünde bilgi gelmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı gereken güvenliği alamama endişesini yaşıyor. Bakanlık, protesto gösterileri kapsamında izin alınması için yapılan başvuruların azlığı nedeniyle ne düzeyde önlem alınması gerektiğini net olarak bilemiyor.
Sarı Yelekliler Örgütü ise sosyal medya paylaşımlarında, ülkenin oldukça önemli otoyol ve diğer bazı yollarının bloke edileceğini açıkladı. İçişleri Bakanı
ise, izinsiz eylemlerde yolların bloke edilmesine asla izin verilmeyeceğini bildirdi. - PARİS
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