Norveçli Taraftarlar, Fransa'da İnek Çanı Krizi Çıkardı

Fransa'da süren Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, saha dışı tartışmalara sahne oluyor. Turnuvaya katılan ülkelerden Norveç'in taraftarları, takımlarını desteklemeyi gelenek haline getirdikleri alışkanlıklarından bu turnuvada mahrum kaldılar.

Norveçli taraftarlar, ülke hentbolunda bir gelenek olduğu üzere, inek çanları çalarak takımlarına destek oluyorlar. Kendi ülkelerinde bunu yapabilen taraftarlar ne var ki, Fransa'daki organizasyonda bunu gerçekleştiremedi. Avrupa Hentbol Federasyonu, taraftarların bu çanları salonlara sokamayacaklarını çünkü güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı.

"ÇAN SESİ OLMADAN OYNAYAMIYORLAR"

Norveç'in maçlarında salon girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor ve taraftarlara sıkı üst aramaları yapılıyor. Taraftarların üzerinde bulunan bütün inek çanları toplanıyor. Norveçliler bu duruma tepki topladı, inek çanlarını hiçbir zaman sahaya atmadıklarını belirtti. Norveç takımının oyuncularının da inek çanı sesi olmayınca maça iyi motive olamadıkları vurgulandı.