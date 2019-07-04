04.07.2019 21:49
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Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar 24 saatte kaldırılacak

Fransa

Fransa Ulusal Meclisi, internette nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.

Fransa Ulusal Meclisi, internette nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı.
Meclis'te yapılan oylamada, internet şirketlerinin nefret, şiddet ve hakaret içerikli paylaşımları 24 saat içerisinde kaldırmasını zorunlu tutan yasa tasarısı 6 "hayır" oyuna karşı, 31 "evet" oyuyla kabul edildi. 4 milletvekili de çekimser oy kullandı.
Yasaya göre, internette söz konusu paylaşımları kaldırmayan şirketler 1,25 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılacak.
Terör eylemine teşvik eden mesaj, görüntü ve fotoğraflar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek.
Fransa'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirleneceği bildirildi.
Bu arada Meclis, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını da kabul etti. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Senato tarafından son kez oylanacak.
Kaynak: AA
Fransa, Güncel

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