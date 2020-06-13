Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, başkentteki gösteride 26 kişi gözaltına alındı.

13.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:19
Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, başkentteki gösteride 26 kişi gözaltına alındı.
"Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla gösteri yasağına rağmen Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.
Gösteride 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için adalet istendi. Eylemciler, çeşitli dövizler taşıdı ve "Adama için adalet", "Katil polis", "Polis şiddetine hayır", "Adalet yoksa barış yok" sloganları attı.
Adama Traore'nın ablası Assa Traore, eylemde yaptığı konuşmada, "Küçük kardeşimin maruz kaldığı şiddeti kınıyoruz. Kardeşim (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd gibi 'nefes alamıyorum' dedi." ifadesini kullandı.
Polis, göstericilerin Republique Meydanı'ndan ayrılmasına ve Opera Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmesine izin vermedi.
Eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, bir iş yerinin camlarını da kırdı.
Polis, eyleme katılmak için meydana girmeye çalışanlara "uzaklaşmaları" çağrısında bulundu.
Aşırı sağcı Generation Identitaire örgütü üyesi kişiler de meydandaki bir binanın en üst katına "ırkçılık mağduru beyazlar için adalet" yazısı bulunan pankart astı. Bunun üzerine binada oturan kişiler, bu pankartı yırtarak örgütün üyelerine tepki gösterdi.
Başkentteki eylemde 26 kişi gözaltına alındı
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu pankartı asan örgüt üyesi 12 kişinin bulunduğu kaydedildi.
Gösteride, Filistin yanlısı bir grup da İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planına" ve ırkçı politikalarına tepki gösterdi.
Başkentteki eyleme 15 bin kişi katılırken, Lyon'daki gösteride de polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.
Fransa'nın Marsilya, Lyon, Grenoble gibi kentlerinde de eylemler yapıldı.
Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Traore'nin ölümü
Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda dün açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı.
Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.
Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.
Savcının, "Traore'nin polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı. Fransa’da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili Metiner’den ’Gökçek neden görevden alındı?’ sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Kocaeli’de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Haberler››Güncel››Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:12: Doğubayazıt'ta silahlı saldırı: 1 ölü - Haber 22:11: Kahramanmaraş'ta 7 kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu - Haber 22:08: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz - Haber 22:08: ZEYTİNBURNU'NDA VİRÜSÜ UNUTUP PİKNİK YAPTILAR, OYUN OYNADILAR - Haber 22:07: Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne, Merkez Bankasının mal varlığına el koyma suçlaması - Haber 21:54: Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi - Haber 21:35: AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler 15:30: Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler - Haberler