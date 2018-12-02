Fransa'da İsyan Büyüyor! Hükümet Sözcüsünden OHAL Sinyali Geldi

Fransa, "Sarı Yelekliler" tarafından akaryakıta getirilen ek zam protestolarının şiddete dönüşmesi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) dahil tüm uygulamaları düşündüklerini açıkladı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ SİNYALİ VERDİ

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, başkent Paris'te yoğunlaşan Sarı Yelekliler protestolarının şiddet eylemlerine dönüşmesi sebebiyle bu tür olayların bir daha yaşanmaması için Olağanüstü Hal (OHAL) dahil tüm önlemlerin masada olduğu sinyalini verdi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYORLAR

"Alınabilecek önlemleri düşünmek zorundayız" diyen Benjamin Griveaux, ayrıca Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Édouard Philippe ve İçişleri Bakanı Gérard Collomb'ın bugün bir araya gelerek Sarı Yelekliler hareketine karşı uygulanacak adımları tartışacaklarını söyledi.

FRANSA POLİSİ RAKAMLARI AÇIKLADI

Fransa polisi tarafından yapılan açıklama ülke genelindeki protestolar sebebiyle 133 kişinin yaralandığı ve 412 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

65 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR, GÖSTERİCİ SAYISI 75 BİN

Fransa çapında 65 bin güvenlik güçleri mensubu görevlendirilirken yine ülke çapında 75 bin kişinin Sarı Yelekler eylemine katıldığı bildirildi. Fransa'nın diğer bölgeleri ise daha sakin değildi.

190 YERDE YANGIN ÇIKTI, 6 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay'de valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux'da patlama sebebiyle bir vatandaşın elini kaybettiği öğrenildi.

YÜZLERCE ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Yüzlerce aracın ateşe verildiği, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında şiddetli bir mücadelenin gerçekleştiği günün ardından geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı. Çevik kuvvet tarafından şiddet gören ve yaralanan vatandaşların görüntüleri paylaşıldı, aralarında yaşlıların da olduğu eylemcilere polisin sert müdahalesi vatandaşların "diktatörlük" yorumu yapmasına sebep oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI: OHAL BİR TABU DEĞİL

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" açıklamasında bulunarak olağanüstü hal ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.

Protestocular her yeri yakıp yıkıyor;