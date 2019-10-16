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Fransa'da itfaiye erleri polisle çatıştı

Fransa'da itfaiye erleri polisle çatıştıFransa, (DHA)- Fransa'da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi.

16.10.2019 12:21
Fransa'da itfaiye erleri polisle çatıştı
Fransa, (DHA)- Fransa'da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Sakin başlayan protestolarda gerginlik artınca, polis ile itfaiye erleri arasında arbedeler yaşandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen protestolara, 7 binden fazla itfaiye eri katıldı. İtfaiye erlerinin, düşük maaş aldıkları ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto düzenledikleri belirtildi. İtfaiyeciler, mesleklerinin, ambulans ve kırsal alanlardaki doktor eksikliği nedeniyle acil olmayan sağlık sorunlarına çağrılma gibi kamu sektörünün herhangi bir yerindeki 'boşlukları doldurmak' için kullanıldığını belirtti.
Protestolarda, polis, itfaiye erlerine biber gazıyla müdahale ederken, zaman zaman da arbedeler yaşandı.
Fransa'da itfaiye erleri polisle çatıştı

İtfaiye, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

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