Haberler » Dünya » Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı - Haberler

Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa İslamı" projesini adım adım hayata geçiriyor. Macron'un "Fransa İslamı" planı kapsamında, kadın imam başkent Paris'te cuma namazı kıldırdı.

24.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:12

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa İslamı" projesini adım adım hayata geçiriyor.

Ülkeden gelen son görüntülerde başkent 'te Cezayir asıllı bir Fransız kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdığı görülüyor. Fotoğraflarda kadın ve erkeklerin birlikte saf tutması da dikkat çekiyor.

LAİK SİSTEME GÖRE YAPILANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransız İslam'ı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylemişti. Buna göre Fransa'daki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

Fotoğraflarda, kadın imamın vaaz verdiği de görüldü;


Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı

Fransa, Paris, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 12:03:05