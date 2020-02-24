Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa İslamı" projesini adım adım hayata geçiriyor.

Ülkeden gelen son görüntülerde başkent Paris 'te Cezayir asıllı bir Fransız kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdığı görülüyor. Fotoğraflarda kadın ve erkeklerin birlikte saf tutması da dikkat çekiyor.

LAİK SİSTEME GÖRE YAPILANDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransız İslam'ı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylemişti. Buna göre Fransa'daki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

Fotoğraflarda, kadın imamın vaaz verdiği de görüldü;



