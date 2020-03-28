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Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı

Türkiye'den Fransa'ya taşınarak bir kafe açan oyuncu Fırat Çelik, koronavirüsün ülkede 1900'den fazla kişinin hayatına mal olmasının ardından işleri kötü gidince mekanını kapattı.

28.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:51

Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Kış Masalı gibi dizilerle adını duyuran başarılı oyuncu Fırat Çelik, Fransa 'ya yerleşerek bir kafe açtı. Oyunculuğu bırakarak bambaşka bir sektöre yönelen Çelik, koronavirüsü etkilediği patronlardan biri oldu.

KAFESİNİ KAPATTI

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da yaşayan oyuncu, virüs nedeniyle insanların dışarı çıkmamasından etkilenince yeni açtığını kapatmak zorunda kaldı.

Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı

YENİ YAŞINI YALNIZ KUTLADI

Salgın nedeniyle evinden çıkmayan oyuncu yeni yaşını da tek başına kutladı. Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak yeni yaşını kutlayan oyuncuya eski partneri Beren Saat'ten yorum gecikmedi. Saat başta olmak üzere pek çok ünlü isim, oyuncunun yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.

Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı

"HER ZAMAN RESTORAN AÇMAYI HAYAL ETTİM"

Kafe açma hayaliyle ilgili Fransız basınına konuşan oyuncu, şunları söylemişti: "İyi Fransız yemeklerini severim. Ve her zaman kendi restoranımı açmayı hayal ettim. Türkiye 'den Paris'e döndüğümde, önümde zamanım vardı. Bir oyuncu olarak restoran hayatını başarabileceğimi düşündüm. Bu restorana bakmak için de zaman ayırmaya karar verdim. Kameralardan uzaklaşmak bana iyi geldi. Ama oyunculuğu bırakmayı hayal bile edemem, o benim tutkum."

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Fransa’da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Etiketler: Fatmagül ün Suçu Ne, Türkiye, Fransa, Fırat, Magazin

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Türkiye'den taşınıp Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı

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Haberler ›› Magazin ››Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı - Magazin
Yorumlar (2)
DR. FERHAT YILMAZER:İSTANBUL ZEYTİNBURNU''NDA BÜYÜKYALI İSTANBUL ŞANTİYESİ VAR! İNŞAAT ŞANTİYELERİNİ KAPATIN! İÇERİDE NELER YAŞANIYOR HİÇ BİRİNİZ HABER YAPMIYORSUNUZ!
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ÖZGÜR HARMANKAYA:Fatmagül ''e yaptıklarından sonra işlerinin rast gideceğini mi düşündün :)
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