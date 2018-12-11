Fransa'da 'Kara Salı': 60 Lise Kapatıldı

11 Aralık 2018 Salı 15:11



11 Aralık 2018 Salı 15:11

Fransa'da binlerce öğrencinin eğitim reformlarına karşı düzenledikleri protestolar sırasında 60 lise kapatıldı.Fransa'da lise öğrencileri, özellikle mezuniyet sistemini konu alan eğitim reformunu protesto etmek için liselerde blokaj eylemleri düzenlemeye başladı. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, devam eden protestolara yönelik açıklamasında, eylemler sırasında ülke genelinde en az 170 lisede eğitimde aksaklık yaşandığını, en az 60 lisenin ise tamamen kapandığını duyurdu.Öğrencilerden bazıları "Navigasyona ihtiyacımız var, geleceğimizi kaybettik" ve "Macron istifa" sloganları atarken, bazı eylemciler çöp kutularını yaktı. Polis öğrencilere biber gazı ile müdahale etti.Fransa'nın güneybatısında bulunan Toulouse şehrinde eğitim reformuyla beraber atamaların azalacağından endişe eden öğretmenlerin yüzde 68'inin öğrencilerine destek olmak için grev yaptığı bildirildi. Eyleme katılan tarih öğretmeni Rene Domergue, "Burada yeni bir eylem inşa ediliyor, Toulouse şehrinde yaklaşık 10 lise bu eyleme katılıyor. Yavaş yavaş bütün ülkeye yayılacak" diyerek kararlılığını dile getirdi.Ulusal Polis ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eylem yapma hakkı temel bir haktır. Bizim amacımız herkesin kendini özgürce ifade etmesine izin vermek ve güvenliği sağlamaktır" dedi. Zarar verebilecek eylemcileri uzaklaştırmak ve kalabalıkları dağıtmak için biber gazı kullanıldığını söyleyen polis, şiddete karşı kesinlikle gerekli ve orantılı güç kullanacağını bildirdi. Polis, barışçıl protestoculara karşı "Eylem özgürlüğünüzü şiddetli fiiller gösteren eylemcilerden uzakta kullanın. Eğer bu tarz toplulukların içinde bulunursanız mağdur duruma düşebilirsiniz. Polisin talimatlarına uyun. Şiddet durumunda olay yerini terk edin" çağrısında bulundu.Liseliler Sendikası, üniversiteye girişlerin elemeli olmasına tepki gösterirken, mesleki, genel ve teknolojik diplomalardaki reformu reddediyor ve ekolojik geçişe destek amacıyla toplu taşıma araçlarında öğrencilerin ücretsiz seyahat etmelerini talep ediyor.Ulusal Liseli Birliği (UNL) sendikası, geçtiğimiz günlerde eylemleri devam ettirme kararı aldığını açıklayarak 'kara salı' çağrısında bulunmuştu. - PARİS