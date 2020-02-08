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Fransa'da kayak tatili yapan 5 İngiliz vatandaşında koronovirüs görüldü: Vaka sayısı 11'e yükseldi

Fransa'da kayak tatili yapan 5 İngiliz vatandaşında koronovirüs görüldüğü açıklandı. Böylece ülkede görülen vaka sayısı 11'e yükseldi.

08.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:28Fransa'da kayak tatili yapan 5 İngiliz vatandaşında koronovirüs görüldü: Vaka sayısı 11'e yükseldi
'da yetkililer, 'den kayak tatili yapmak için Fransız Alpleri'ne gelen biri çocuk beş kişide koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Böylece ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Fransız Sağlık Bakanı Agnes Buzyn tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın gözde kayak beldelerinden Contamines-Montjoie'de bir dağ evinde kalan İngiliz vatandaşlarının, hastalık belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
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İngiltere, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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